Камчыбек Узакбаев освобожден от должности директора Центра охраны материнства и детства

Директора Национального центра охраны материнства и детства Камчыбека Узакбаева освободили от должности.

Эту информацию АКИpress подтвердил сам Узакбаев.

Он отметил, что в Министерстве здравоохранения и социального развития ему не сказали о причинах увольнения.

Минздрав 1 апреля создал комиссию для проведения служебного расследования по факту смерти сотрудника МИД в Национальном центре охраны материнства и детства. На время проведения служебного расследования были отстранены от занимаемой должности директор центра, главный врач, заведующая ЛОР-отделением и медицинская сестра. По итогам служебного расследования к виновным будут приняты меры строгого дисциплинарного взыскания.

Недавно ГУВД Бишкека сообщило, что сотрудник МИД Бахтияр Шакиров умер не от анафилактического шока. «Смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся в результате резко выраженного атеросклероза коронарных артерий», - говорится в сообщении.

Источник: zdorovie.akipress.org