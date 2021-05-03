Камчыбек Узакбаев освобожден от должности директора Центра охраны материнства и детства

Директора Национального центра охраны материнства и детства Камчыбека Узакбаева освободили от должности.
Эту информацию АКИpress подтвердил сам Узакбаев.
Он отметил, что в Министерстве здравоохранения и социального развития ему не сказали о причинах увольнения.
Минздрав 1 апреля создал комиссию для проведения служебного расследования по факту смерти сотрудника МИД в Национальном центре охраны материнства и детства. На время проведения служебного расследования были отстранены от занимаемой должности директор центра, главный врач, заведующая ЛОР-отделением и медицинская сестра. По итогам служебного расследования к виновным будут приняты меры строгого дисциплинарного взыскания.
Недавно ГУВД Бишкека сообщило, что сотрудник МИД Бахтияр Шакиров умер не от анафилактического шока. «Смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся в результате резко выраженного атеросклероза коронарных артерий», - говорится в сообщении.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!