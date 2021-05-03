Галина Байтерек: Журналисты международных СМИ посетят Баткен

В Баткенскую область для международных СМИ будет организован пресс-тур.
Об этом сообщила «Азаттыку» пресс-секретарь президента Галина Байтерек.
По её словам, журналисты посетят местности на границе Кыргызстана и Таджикистана, пострадавшие в результате конфликта.
«Мы отвезем туда журналистов для того, чтобы донести до мировой общественности достоверную информацию. В 16:00 мы вылетаем в Баткен. На месте все покажем и расскажем журналистам. Они своими глазами все увидят, чтобы сделать выводы», — сказала Байтерек.
По ее словам, аккредитацию прошли 26 журналистов от 20 СМИ, порядка 10 из них – международные.
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