Общественное объединение таджиков Кыргызстана им.А.Рудаки обратилось к С.Жапарову, Э.Рахмону и народам КР и РТ

Народы Кыргызстана и Таджикистана веками живут бок о бок в духе дружбы, братства и взаимопонимания.

Общественное объединение таджиков Кыргызстана им.А.Рудаки обратилось к президентам КР Садыру Жапарову и РТ Эмомали Рахмону, а также народам двух стран.

В обращении говорится:

«Народы Кыргызстана и Таджикистана веками живут бок о бок в духе дружбы, братства и взаимопонимания. История помнит, что мы всегда радовались достижениям друг друга и переживали вместе неудачи и невзгоды. В первую очередь мы являемся добрыми соседями, а также нас связывают родственные узы со времен великодушного Манаса и его прекрасной спутницы жизни Каныкей (Санирабига). Мы, таджики Кыргызской Республики, гордимся тем, что являемся родственниками. Древний кыргызский народ, а также древний таджикский народ богаты своей историей, традицией, культурой и обычаями. Исходя из этого, опираясь на эти исторические факты, наши народы проживают в духе толерантности и взаимоуважения.

В наследие от Советского Союза кыргызам и таджикам достались некоторые до конца неопределенные моменты, в том числе вопросы границы. После распада великой державы СССР условные линии границы в одночасье превратились в государственные границы, точного определения которых требует долгую кропотливую работу специалистов двух сторон. За несколько лет совместная Межправительственная комиссия Кыргызстана и Таджикистана выполнила определённую работу, и мы, народы двух дружественных стран, с огромной надеждой ожидаем результаты ее работы.

На земле Великодушного Манаса проживает более 80 национальностей, в том числе и этнические таджики. Кыргызская Республика предоставляет нам все возможности для сохранения и приумножения родного языка, культуры и традиции предков. Нужно отметить, что в соседнем Таджикистане проживают также более 80 национальностей, в том числе этнические кыргызы, где созданы условия для сохранения традиций, языка и культуры их предков.

Случилось то, что никто не думал, и не могли знать о таком событии. К великому сожалению, на священной земле кыргызов и таджиков пролилась кровь. И это случилось в священном месяце Рамазана, во время соблюдения поста и выполнения молитвы, что никак не вмещается в разум правоверного мусульманина.

Президенты двух стран - уважаемый Садыр Жапаров и уважаемый Эмомали Рахмон обсудили возникшую проблему и по их непосредственному поручению Совместная Межправительственная комиссия по определению и демаркации линии государственной границы Кыргызстана и Таджикистана 1 мая начала свою работу и подписала совместный протокол о прекращении конфликтной ситуации. Это нам даёт надежду, что в скором времени мы сможем залечить раны и наладим прежние теплые и братские отношения. Мы уверены, что только путем переговоров в духе взаимопонимания и взаимоуважение можно решить накопившиеся вопросы.

ОО таджиков КР им.А.Рудаки призывает народы Кыргызстана и Таджикистана к терпимости и толерантности. Мир и спокойствие - превыше всего».

С уважением и надеждой члены правления ОО таджиков КР им.Рудаки

г.Бишкек, 2 мая 2021г.

Источник: Кабар