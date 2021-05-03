Назначен ряд судей местных судов

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 10 кандидатам на должность судьи.

Советом по отбору судей КР на имя президента Кыргызстана Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 13 кандидатам в некоторые местные суды Чуйской и Джалал-Абадской областей, а также г. Бишкек в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики. Об этом сообщили в аппарате президента КР.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 10 кандидатам на должность судьи.

По оставшимся 3 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Президент издал Указы о назначении судей для 10 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Джалал-Абадская область:

Чаткальский районный суд:

Шарипбай уулу Керимбек;

— Чуйская область:

Чуйский областной суд:

Койлубаев Алмаз Абдракунович;

Умуркулов Таалайбек Асканович;

— город Бишкек:

Бишкекский городской суд:

Аккозуев Талант Ниязакунович;

Есекеев Керезбек Суеркулович;

Илиязова Назгуль Асанбековна;

Кожомбердиев Нурлан Кожомбердиевич;

Момуналиев Адис Жолдошбекович;

Чериков Нурлан Кийикбаевич;

Эсеналиев Нурбек Канатбекович.

Указы вступают в силу со дня подписания.