Что пишут зарубежные СМИ о конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана

В течение нескольких дней на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана продолжалось вооруженное противостояние.

В результате по предварительным данным, с обеих сторон пострадали более 200 граждан и более 40 человек погибли, в том числе 12-летняя девочка. 30 апреля обе стороны договорились о полном прекращении огня и отводе войск.

Как пишет «Немецкая волна» (DW), причинами постоянно вспыхивающих на приграничной территории конфликтов является доступ к воде, споры из-за земли, в основе которых — нерешенные проблемы делимитации и демаркации границы, а также криминальные разборки, возникающие из-за основного пути контрабанды наркотиков из Афганистана, через Таджикистан и юг Кыргызстана.

«Первым на конфликт Кыргызстана и Таджикистана отреагировал Узбекистан, который граничит с обеими странами. Президент Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Заявление по ситуации сделал также президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев. Призвали стороны к мирному разрешению конфликта и представители ООН и ОДКБ. Россия заявила, что «готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», а пресс-секретарь президента РФ отметил, что «президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль».

В ЕС заявили, что приветствуют достигнутое соглашение о прекращении огня и дальнейшие переговоры в целях политического урегулирования пограничных вопросов и готовы предоставить консультативную помощь в рамках своих региональных программ, касающихся управления границами и водными ресурсами, — отмечает DW.

Издание РИА Новости сообщило, что таджикская сторона полностью соблюдает режим прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на границе. В другом материале РИА Новости «Горят заставы». За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана» отражена позиция Кыргызстана.

Из западных СМИ конфликт осветили Би-би-си, France24, Аljazeera, Тhe Guardian, Reuters и другие.

Так, Agence France Press (AFP) сообщает, что «столкновения, вспыхнувшие на границе между двумя бедными горными странами, были самыми тяжелыми за последние годы и вызывают опасения, что могут перерасти в более обширный конфликт».

«Таджикистан, закрытое авторитарное государство, сделал меньше заявлений по мере развития столкновений, отметив только ранее в четверг, что два гражданина были госпитализированы, причем один в тяжелом состоянии. Комитет безопасности Таджикистана обвинил кыргызских солдат в открытии огня по таджикским войскам на водораспределительном пункте, расположенном на реке Исфара» — отмечает издание.

«Узбекистан, самая густонаселенная страна в регионе, в четверг предложил свою помощь в урегулировании конфликта. Россия, стратегический союзник двух противоборствующих сторон, заявила, что следит за конфликтом», — заключает France24.

Информационное агентство Турции Anadolu сообщило 30 апреля, что Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выступил с заявлением по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Глава организации выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации, которая привела к гибели людей с обеих сторон.

Генсек Тюркского совета также выразил удовлетворение переговорами министерств иностранных дел сторон и скорейшим введением режима прекращения огня между сторонами. Глава организации заверил, что «Тюркский совет продолжит поддерживать тесный контакт с братским Кыргызстаном, основателем Тюркского совета, по этому вопросу».

28 апреля на участке «Головной водораздел», находящемся на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана — Согдийской и Баткенской областей — произошел конфликт. По данным кыргызской пограничной службы, таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Против чего выступила кыргызская сторона и начала спиливать столб с установленной видеокамерой.

Между участниками инцидента произошла словесная перепалка, затем они начали закидывать друг друга камнями. 29 апреля этот конфликт перерос в вооруженное столкновение, в котором затем приняли участие военные Кыргызстана и Таджикистана.

По официальным данным, с кыргызской стороны в результате столкновений пострадали 183 человека, из них скончались 35 кыргызстанца.

По данным СМИ Таджикистана, в результате конфликта пострадали более 90 граждан и погибли более 10 граждан Таджикистана. Однако, власти страны официально не сообщали о количестве пострадавших и погибших.

Источник: Элгезит