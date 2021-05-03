Кыргызстанцы в США собрали $95 тысяч для пострадавших в Баткене

Кыргызстанцы, проживающие в США, собрали $95 тысяч дней для пострадавших в результате приграничного конфликта.
Отметим, в Кыргызстане государственные учреждения, а также НПО и гражданские активисты открыли счета для сбора средств в пользу пострадавших в следствии конфликта в Баткенской области. В нескольких городах организованы точки сбора гуманитарной помощи. К акции помощи активно подключились и кыргызстанцы, проживающие за рубежом.
В результате приграничного конфликта было уничтожено 78 домов кыргызстанцев, 2 школы, 1 ФАП, 1 детский сад, 1 здание милиции, 3 пограничных поста, 10 заправок, 8 магазинов. Также таджикские военные взяли в плен 10 жителей села Интернационал Кыргызстана вместе с главой сельской управы. Позже они были возвращены.
По последним данным Министерства здравоохранения и социального развития, из сел Ак-Сай, Актатыр, Карабак и Самаркандек Баткенского района и Жаны-Жер, Бешкент, Кулунду Лейлекского района эвакуированы всего 44 651 человек, из них 27 136 — дети.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 35 человек.
Источник: Элгезит
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