Кыргызстанцы в США собрали $95 тысяч для пострадавших в Баткене

Кыргызстанцы, проживающие в США, собрали $95 тысяч дней для пострадавших в результате приграничного конфликта.

Отметим, в Кыргызстане государственные учреждения, а также НПО и гражданские активисты открыли счета для сбора средств в пользу пострадавших в следствии конфликта в Баткенской области. В нескольких городах организованы точки сбора гуманитарной помощи. К акции помощи активно подключились и кыргызстанцы, проживающие за рубежом.

В результате приграничного конфликта было уничтожено 78 домов кыргызстанцев, 2 школы, 1 ФАП, 1 детский сад, 1 здание милиции, 3 пограничных поста, 10 заправок, 8 магазинов. Также таджикские военные взяли в плен 10 жителей села Интернационал Кыргызстана вместе с главой сельской управы. Позже они были возвращены.

По последним данным Министерства здравоохранения и социального развития, из сел Ак-Сай, Актатыр, Карабак и Самаркандек Баткенского района и Жаны-Жер, Бешкент, Кулунду Лейлекского района эвакуированы всего 44 651 человек, из них 27 136 — дети.

По официальным данным, жертвами конфликта стали 35 человек.

Источник: Элгезит