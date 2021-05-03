Количество пострадавших в ходе конфликта на границе достигло 183 человек, скончались 35

По ее словам, скончался еще один пострадавший в ходе инцидента на границе — 53-летний житель села Максат.
На утро 3 мая количество пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе достигло 183 человек, из которых 35 человек погибли. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова.
По ее словам, скончался еще один пострадавший в ходе инцидента на границе — 53-летний житель села Максат.
На сегодняшний день 99 пострадавших продолжают получать лечение в организациях здравоохранения республики:
- в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии получают лечение 35 пострадавших,
- в Национальном Госпитале – 12,
- в НХЦ – 9,
- в Баткенской областной объединенной больнице – 11,
- в ЦОВП Кызыл-Кия – 1,
- в ЦОВП Самаркандек – 2,
- в ЦОВП Лейлек – 13,
- в ЦОВП Кадамжай — 16 человек.
По данным Минздрава среди пострадавших 24 человека — военные, 75 человек — гражданские.
Источник: Элгезит
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