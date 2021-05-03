Марипов: Гражданам, утратившим в результате событий в Баткене документы, их восстановят

Глава правительства отметил, что события, произошедшие на кыргызко-таджикской границе, повлекли за собой ряд проблем.
Правительство Кыргызской Республики окажет содействие гражданам, у которых утеряны или уничтожены документы в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызской Республики. Об этом сообщили в аппарате правительства КР.
Глава правительства отметил, что события, произошедшие на кыргызко-таджикской границе, повлекли за собой ряд проблем.
«В целях скорейшего разрешения этих задач и обеспечения урегулирования ситуации по поручению президента страны оказывается всемерная помощь пострадавшим. В этой связи Государственной регистрационной службе Кыргызской Республики поручено в срочном порядке при участии представителей местной власти составить список граждан, нуждающихся в документировании. Для этих целей ведомство организует на местах выездные мобильные Центры обслуживания населения, которые оснащены всем необходимым техническим оборудованием для оказания услуг документирования: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт. Также будет оказана помощь в оформлении транспортного средства и водительских прав», - заверил Улукбек Марипов.
Источник: Кабар
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