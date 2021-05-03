Президент Турции передал предупреждение Таджикистану, — Ассоль Молдокматова

По словам Омера Эрдогана, президент Турции пригласил представителей МИД РФ и попросил передать предупреждение Таджикистану о том, что военная агрессия в отношении дружественной Кыргызской Республики не должна повториться»

«Общественный деятель Турции Омер Эрдоган сообщил мне, что мое открытое письмо их президенту возымело успех и вызвало быструю реакцию у господина Реджеп Тайип Эрдогана«, — написала на своей странице в соцсети Ассоль Молдокматова.

«По словам Омера Эрдогана, президент Турции пригласил представителей МИД РФ и попросил передать предупреждение Таджикистану о том, что военная агрессия в отношении дружественной Кыргызской Республики не должна повториться», — пишет Молдокматова.

Она отмечает, что Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Садыру Жапарову, выразил соболезнования в связи с погибшими в Баткене и поддержку в не простое для страны время. Он пригласил президента КР посетить Турцию с официальным визитом в мае.

https://www.facebook.com/assol.moldokmatova/posts/3911765968889323

Источник: reporter.kg