Президент Турции передал предупреждение Таджикистану, — Ассоль Молдокматова

По словам Омера Эрдогана, президент Турции пригласил представителей МИД РФ и попросил передать предупреждение Таджикистану о том, что военная агрессия в отношении дружественной Кыргызской Республики не должна повториться»
«Общественный деятель Турции Омер Эрдоган сообщил мне, что мое открытое письмо их президенту возымело успех и вызвало быструю реакцию у господина Реджеп Тайип Эрдогана«, — написала на своей странице в соцсети Ассоль Молдокматова.
«По словам Омера Эрдогана, президент Турции пригласил представителей МИД РФ и попросил передать предупреждение Таджикистану о том, что военная агрессия в отношении дружественной Кыргызской Республики не должна повториться», — пишет Молдокматова.
Она отмечает, что Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Садыру Жапарову, выразил соболезнования в связи с погибшими в Баткене и поддержку в не простое для страны время. Он пригласил президента КР посетить Турцию с официальным визитом в мае.
https://www.facebook.com/assol.moldokmatova/posts/3911765968889323
Источник: reporter.kg
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