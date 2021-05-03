Ташиев: Кыргызстан и Таджикистан сохранят за собой земли, которыми владели до конфликта

Кыргызстан и Таджикистан сохранят за собой земли, которыми владели до конфликта.

Об этом сообщил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, отвечая на вопрос журналистов об итогах переговоров делегаций.

Ташиев также сообщил, что власти знали, что обстановка на границе накаляется.

«Никто не знал, что будет конфликт, это было невозможно знать. Но нам было известно, что в какой-то степени обстановка на границе обостряется. В этой связи наша техника была подготовлена. Таким образом, мы предотвратили крупное столкновение в первый день. Наших сил хватило бы. Но мы поступили по принципу «Не надо сжигать рубаху из-за блохи», — отметил Ташиев.

На встрече с жителями села Максат, он заверил, что все объекты будут восстановлены, постараются даже возместить поврежденные машины местных жителей.

Глава ГКНБ добавил, что пока у таджикской стороны требовать выплатить весь ущерб не будут, поскольку ждут, когда они сами признают вину.

Источник: Элгезит