Протестов нет. В Бишкеке общественный транспорт работает в штатном режиме

На территории Бишкека общественный транспорт сегодня, 3 мая, работает в штатном режиме.
Как сообщает пресс-служба Патрульной милиции, ранее в соцсетях появлялись неподтвержденные сообщения о том, что водители маршруток 3 мая проведут митинг с целью повышения цен, на сегодняшний день протестов нет.
Отметим, что сотрудники отдела технического надзора УПСМ г. Бишкек проводят разъяснительные и профилактические мероприятия на конечных пунктах, предупреждают водителей не поддаваться провокационным информациям, не нарушать общественный порядок и правила дорожного движения.
Источник: Кабар
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