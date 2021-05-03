Протестов нет. В Бишкеке общественный транспорт работает в штатном режиме

На территории Бишкека общественный транспорт сегодня, 3 мая, работает в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Патрульной милиции, ранее в соцсетях появлялись неподтвержденные сообщения о том, что водители маршруток 3 мая проведут митинг с целью повышения цен, на сегодняшний день протестов нет.

Отметим, что сотрудники отдела технического надзора УПСМ г. Бишкек проводят разъяснительные и профилактические мероприятия на конечных пунктах, предупреждают водителей не поддаваться провокационным информациям, не нарушать общественный порядок и правила дорожного движения.

Источник: Кабар