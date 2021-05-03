Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод сил и средств от линии госграницы

Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.
По состоянию на 9:30 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная, сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.
По ее данным, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.
Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.
Отмечается, что продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.
Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме.
Источник: Кабар
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