Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод сил и средств от линии госграницы

Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

По состоянию на 9:30 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная, сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.

По ее данным, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Отмечается, что продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме.

Источник: Кабар