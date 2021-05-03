Правительство готовит документ для придания особого статуса Баткенской области

Готовится документ для придания особого статуса Баткенской области.

Об этом в ходе встречи с жителями приграничных сел, временно находящимися в Баткенской областной школе-гимназии, сказал премьер-министр Улукбек Марипов.

«Я как никто другой понимаю вас, так как сам жил здесь. То, что случилось, не должно было произойти. Погибли десятки наших сограждан. Кто бы что ни говорил, время рассудит и даст оценку случившемуся. Сейчас мы должны думать о будущем.

Хочу вас заверить, что все пострадавшие получат компенсации. Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания. Главное — терпение, не нужно поддаваться на провокации. Произошедшие события еще раз доказали необходимость укрепления наших рубежей», — отметил Марипов и добавил, что сейчас готовится документ для придания особого статуса Баткенской области.

«Отдельную благодарность хочу выразить матерям, воспитавшим героев, вставших на защиту родного края. Они показали настоящее бесстрашие и мужество. Сейчас каждый из нас обеспокоен случившимся. Все, как один, от мала до велика, помогают по возможности пострадавшим»,- сказал премьер-министр.

Марипов также отметил, что сразу после подсчета причиненного ущерба начнется работа по восстановлению разрушенного и сожженного имущества.

Отметим, в аппарате президента КР ранее сообщили, что дома в Баткенской области, которые пострадали из-за приграничного конфликта, восстановят за счет государства.

Источник: Элгезит