(Фото) Ситуация в Баткене спокойная, ночью инцидентов не зафиксировано - МВД

По состоянию на 3 мая обстановка стабильная во всех районах и селах Баткенской области на кыргызско-таджикской границе, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, за указанный период обстановка в приграничных районах была спокойной, других инцидентов в ночное время не зафиксированы.
Безопасность в приграничных селах контролируется сотрудниками милиции, а также внутренними войсками и другими силовыми структурами. Сотрудники ОВД усиливают безопасность на блокпостах и в приграничных районах.
Первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун Омурзаков вместе с милицейскими патрулями посещает села вдоль кыргызско-таджикской границы, где произошли столкновения, встречается с гражданами, объясняет о соблюдении безопасности на местах и о необходимости предотвращения любых правонарушений совместно с сотрудниками милиции и добровольными народными дружинами.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают круглосуточную работу в Баткенской области в целях поддержания общественного порядка и безопасности, предотвращения противоправных действий.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!