В какой-то момент, по ее словам, приехал бусик, оттуда вышел мужчина, который сказал, что отвезет их в село Маргун.
Более 33 тысяч граждан эвакуированы только из одного района в Баткенской области. Жительница села Достук Баткенской области Мархамат Дастанова поделилась с корреспондентом Kaktus.media своей историей.
По словам женщины, в день конфликта она была дома вместе со своими четырьмя детьми, ничего не предвещало беды.
"Наш дом находится в непосредственной близости от пограничной заставы. В какой-то момент мы услышали звуки выстрелов, взрывов, я вышла на улицу и увидела, как люди бегут, все кричат, бегут прочь от границы с Таджикистаном", - рассказала Мархамат Дастанова.
"Я с детьми выбежала из дома, в чем была, у детей не было даже тапочек на ногах. Я не знаю, сколько мы бежали. Мужчины отправили нас в какой-то сарай, где было около 20-30 детей и несколько взрослых женщин. Там мы около часа просидели в страхе и ужасе от происходящего, а может и дольше. Все это время я выглядывала на улицу и видела, как горят и полыхают села Максат, Арка-1, Арка-2, Жаштык. Стрельба не прекращалась", - поделилась женщина.
В какой-то момент, по ее словам, приехал бусик, оттуда вышел мужчина, который сказал, что отвезет их в село Маргун. Все дети и женщины, которые там были, выехали в безопасное место.
"В селе нас встретили, накормили, напоили, нас все устраивает. Слышала, что всей страной помогают нам, мы очень благодарны", - заключила свой горький рассказ Мархамат Дастанова.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!