(Видео) "Мы бежали от взрывов, в чем были, а потом сидели в сарае". История Мархамат Дастановой

В какой-то момент, по ее словам, приехал бусик, оттуда вышел мужчина, который сказал, что отвезет их в село Маргун.

Более 33 тысяч граждан эвакуированы только из одного района в Баткенской области. Жительница села Достук Баткенской области Мархамат Дастанова поделилась с корреспондентом Kaktus.media своей историей.

По словам женщины, в день конфликта она была дома вместе со своими четырьмя детьми, ничего не предвещало беды.

"Наш дом находится в непосредственной близости от пограничной заставы. В какой-то момент мы услышали звуки выстрелов, взрывов, я вышла на улицу и увидела, как люди бегут, все кричат, бегут прочь от границы с Таджикистаном", - рассказала Мархамат Дастанова.

"Я с детьми выбежала из дома, в чем была, у детей не было даже тапочек на ногах. Я не знаю, сколько мы бежали. Мужчины отправили нас в какой-то сарай, где было около 20-30 детей и несколько взрослых женщин. Там мы около часа просидели в страхе и ужасе от происходящего, а может и дольше. Все это время я выглядывала на улицу и видела, как горят и полыхают села Максат, Арка-1, Арка-2, Жаштык. Стрельба не прекращалась", - поделилась женщина.

В какой-то момент, по ее словам, приехал бусик, оттуда вышел мужчина, который сказал, что отвезет их в село Маргун. Все дети и женщины, которые там были, выехали в безопасное место.

"В селе нас встретили, накормили, напоили, нас все устраивает. Слышала, что всей страной помогают нам, мы очень благодарны", - заключила свой горький рассказ Мархамат Дастанова.

Источник: kaktus.media