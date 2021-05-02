МВД: После минометного обстрела 29 апреля на участке «Головной» было обнаружено 25 трупов местных жителей

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
На участке «Головной» Ак-Сайского айыльного округа Баткенского района после минометного обстрела было обнаружено свыше 25 тел местных жителей (точное количество уточняется). Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
Минометный обстрел был произведен 29 апреля. Они входят в число 34 погибших кыргызстанцев.
Ранее на пресс-конференции сообщалось, что на границе с Таджикистаном во время конфликта погибли 34 граждан Кыргызстана, кроме того у большинства пострадавших также огнестрельные ранения.
В ЕРПП также зарегистрированы по факту смерти 12-летней девочки в Лейлекском районе, погибшей в результате обстрела из орудий, и по факту обстрела автомобилей на трассах, где также имеются жертвы среди мирных граждан.
Всего возбуждено 11 уголовных дел.
Источник: svodka.akipress.org
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