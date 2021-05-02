В Баткенской области сгорело 78 домов, школы, детсады, ФАП, здание ОВД, погранзаставы, заправки и магазины. Список

78 жилых домов, 2 школы, 1 ФАП...
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов на брифинге рассказал об объектах в Баткенской области, которые были повреждены и сгорели в ходе столкновений на кыргызско-таджикском участке границы.
Всего по Баткенской области сгорело:
78 жилых домов
2 школы
1 ФАП
1 детский сад
1 здание ОВД
3 погранзаставы
10 АЗС
8 магазинов
Баткенский район, айылный аймак Ак-Сай:
30 жилых домов
2 школы
1 детский сад
1 ФАП
1 здания ОВД
2 погранзаставы — «Мин булак» и «Достук»
Лейлекский район, айылный аймак Кулунду:
село Максат:
11 жилых домов
1 погранзастава «Максат»
село Сада:
3 жилых дома
село Папалин на участке Раззакова
2 жилых дома
Лейлекский район, айылный аймак Жаны-Жер:
село Арка:
9 жилых домов
10 АЗС
8 магазинов
село Достук:
12 жилых домов
село Борбордук:
11 жилых домов
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