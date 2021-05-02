В Баткенской области сгорело 78 домов, школы, детсады, ФАП, здание ОВД, погранзаставы, заправки и магазины. Список

78 жилых домов, 2 школы, 1 ФАП...

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов на брифинге рассказал об объектах в Баткенской области, которые были повреждены и сгорели в ходе столкновений на кыргызско-таджикском участке границы.



Всего по Баткенской области сгорело:



78 жилых домов

2 школы

1 ФАП

1 детский сад

1 здание ОВД

3 погранзаставы

10 АЗС

8 магазинов

Баткенский район, айылный аймак Ак-Сай:



30 жилых домов

2 школы

1 детский сад

1 ФАП

1 здания ОВД

2 погранзаставы — «Мин булак» и «Достук»

Лейлекский район, айылный аймак Кулунду:

село Максат:



11 жилых домов

1 погранзастава «Максат»

село Сада:



3 жилых дома

село Папалин на участке Раззакова



2 жилых дома

Лейлекский район, айылный аймак Жаны-Жер:



село Арка:



9 жилых домов

10 АЗС

8 магазинов

село Достук:



12 жилых домов

село Борбордук:



11 жилых домов



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