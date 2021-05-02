(Фото) В доме кыргызстанца обнаружили авиационную ракету, выпущенную таджикской стороной

Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала

В доме жителя села Ортобоз обнаружена неразорвавшаяся авиаракета, выпущенная таджикской стороной с вертолета, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

«Сегодня в местности Ортобоз была обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села Ортобоз Актатырской сельской управы 29 апреля в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха на вертолете «Ми-24» местностей Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области. Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала», — говорится в сообщении.

На месте работает следственная группа.

Источник: Элгезит