(Фото) В доме кыргызстанца обнаружили авиационную ракету, выпущенную таджикской стороной

Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала
В доме жителя села Ортобоз обнаружена неразорвавшаяся авиаракета, выпущенная таджикской стороной с вертолета, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.
«Сегодня в местности Ортобоз была обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села Ортобоз Актатырской сельской управы 29 апреля в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха на вертолете «Ми-24» местностей Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области. Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала», — говорится в сообщении.
На месте работает следственная группа.
Источник: Элгезит
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