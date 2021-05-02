В Баткене ситуация стабильная, ночью стрельбы не было, - МВД

На 2 мая ситуация в Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы ситуация стабильная.
Как сообщила пресс-служба МВД, ночью перестрелок не зафиксировано. Сотрудники милиции устанавливают блокпосты и проводят разъяснительную работу с местным населением на приграничных территориях.
В селах и городах установлены блок-посты:
- в селах Аксай, Кок-Таш, Самаркандек, Орто-Боз,
- в городе Сулюкта на участке Кызыл-Бель,
- в городе Кызыл-Кия пять патрульных групп милиции,
- Кош-Булакский участок, две патрульные группы милиции в городе Сулюкта,
- два блок-поста, три патрульные группы в селах Бургонду, Кадамжай Кадамжайского района,
- в городе Исфана установлен блок-пост,
- в селах Кулунду, Интернационал, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык, Ак-Арык,
- четыре патрульные группы милиции в селах И.Разакова,
- блок-пост в селе Кызыл-Жол.
Как сообщила пресс-служба МВД, кыргызская милиция полностью контролирует автодорогу Ош—Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района.
Все патрульные группы милиции работают совместно с добровольными народными дружинами, главами сел, квартальными.
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