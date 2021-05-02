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В Баткене ситуация стабильная, ночью стрельбы не было, - МВД

На 2 мая ситуация в Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы ситуация стабильная.

Как сообщила пресс-служба МВД, ночью перестрелок не зафиксировано. Сотрудники милиции устанавливают блокпосты и проводят разъяснительную работу с местным населением на приграничных территориях.

В селах и городах установлены блок-посты:

- в селах Аксай, Кок-Таш, Самаркандек, Орто-Боз,

- в городе Сулюкта на участке Кызыл-Бель,

- в городе Кызыл-Кия пять патрульных групп милиции,

- Кош-Булакский участок, две патрульные группы милиции в городе Сулюкта,

- два блок-поста, три патрульные группы в селах Бургонду, Кадамжай Кадамжайского района,

- в городе Исфана установлен блок-пост,

- в селах Кулунду, Интернационал, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык, Ак-Арык,

- четыре патрульные группы милиции в селах И.Разакова,

- блок-пост в селе Кызыл-Жол.

Как сообщила пресс-служба МВД, кыргызская милиция полностью контролирует автодорогу Ош—Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района.

Все патрульные группы милиции работают совместно с добровольными народными дружинами, главами сел, квартальными.
 

           

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