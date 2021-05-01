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(Видео/фото) Таджикистан вернул Кыргызстану 10 заложников, в том числе главу с.Интернациональное

Выданные заложники сейчас проходят медицинский осмотр.

Таджикистан 1 мая в 20:00 вернул Кыргызстану 10 заложников, сообщили агентству в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По ее данным, это результат переговоров между главой Баткенской области Омурбека Суваналиева и главой Согдийской области Раджоббой Ахмадзоды.

Отмечается, что 29 апреля таджикская сторона захватила в заложники главу Интернациональное Мырзабека Жумабаева и еще 9 жителей села.

Выданные заложники сейчас проходят медицинский осмотр.

Ранее в милиции сообщали, что мужчину взяли в плен накануне, когда он поехал в местность «Жилой дом» для уточнения информации о гибели двух кыргызстанцев.

В свою очередь таджикская сторона опровергала информацию о взятии кыргызстанца в заложники.

 

 

 

 

 

Источник: Кабар

           

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