(Видео/фото) Таджикистан вернул Кыргызстану 10 заложников, в том числе главу с.Интернациональное

Выданные заложники сейчас проходят медицинский осмотр.
Таджикистан 1 мая в 20:00 вернул Кыргызстану 10 заложников, сообщили агентству в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.
По ее данным, это результат переговоров между главой Баткенской области Омурбека Суваналиева и главой Согдийской области Раджоббой Ахмадзоды.
Отмечается, что 29 апреля таджикская сторона захватила в заложники главу Интернациональное Мырзабека Жумабаева и еще 9 жителей села.
Выданные заложники сейчас проходят медицинский осмотр.
Ранее в милиции сообщали, что мужчину взяли в плен накануне, когда он поехал в местность «Жилой дом» для уточнения информации о гибели двух кыргызстанцев.
В свою очередь таджикская сторона опровергала информацию о взятии кыргызстанца в заложники.
Источник: Кабар
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