Число жертв в ходе конфликта на границе достигло 34 человек – Минздрав КР

По последним данным на 18:30 общее количество пострадавших составляет 173 человека, из них 34 человека погибли, сообщает Министерство здравоохранения и соцразвития.
По ее данным, семь пострадавших обратились за медицинской помощью, из них двое после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, пять пострадавших с различными травмами госпитализированы в стационары, состояние средней тяжести.
Скончался Бактияров Азазбек Бактиярович, 1997 года рождения, житель Кара-Суйского района Ошской области, гражданский.
Из 173 пострадавших 31 человек военные, 1 медицинский работник, 131 гражданские, по 10 пострадавшим данные уточняется.
Источник: Кабар
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