Конфликт в Баткене. Почему провокация выгодна именно Таджикистану?

Сам конфликт начался из-за откровенно провокации таджикской стороны, которая без согласования стала устанавливать камеры на кыргызском участке "Головной".

После серьезного вооруженного конфликта, произошедшего 29 апреля в Баткенской области, самым важным вопросом остается, кто изначально спровоцировал перестрелку. У каждого своя правда. Несмотря на факты многочисленных провокаций с таджикской стороны, они продолжают заверять СМИ РТ в своей невиновности. Но все же, кому выгодна была подобная дестабилизация? И какова в ней роль таджикской стороны?

Сам конфликт начался из-за откровенно провокации таджикской стороны, которая без согласования стала устанавливать камеры на кыргызском участке "Головной". Понятно, что делая это, соседи знали, что последует незамедлительная реакция. Причем они вступили в активную перепалку с нашими военнослужащими, а позже и вовсе заявили, что водозабор принадлежит им.

Тот самый водозабор

Как сообщили VB.KG местные жители, первые выстрелы прозвучали именно со стороны Таджикистана.

- Ранен был кыргызстанец. Более того, Кыргызстан не обстреливал территорию РТ с минометов, а вот соседняя сторона делала это очень активно. К тому же, все заявления соседей по нашей вине не обоснованы лишь потому, что за неделю до инцидента таджикская сторона строила окопы близ нашей границы и подгоняла военную технику. То есть, полноценно готовилась к нападению и вооруженным действиям. И если с нашей стороны летели камни, то и с их – пули и снаряды, - рассказали редакции местные жители.

При этом по кыргызским селам Борбордук Жаны-Жерского айыл окмоту Лейлекского района до сих пор ездит военная техника Таджикистана, сообщают местные жители. Но Таджикистан опять же опровергает эту информацию.

- Подготовка к нападению шла уже более двух недель назад. Шла концентрация войск и техники, рылись окопы, шло похищение людей для сбора разведданных. Потом один за другим пошли провокации. Теперь РТ хочет свалить ответственность на Кыргызстан. Факты говорят сами за себя, - поясняют редакции кыргызстанцы.

В том, что нынешняя эскалация на границе Кыргызстана и Таджикистана была выгодна, в первую очередь, таджикам, уверены и отечественные политологи. Таким образом, Эмомали Рахмон хотел добиться уступок от кыргызской стороны по ряду вопросов. Высказал такое мнение и российский эксперт Аркадий Дубнов:

"Мы видим очень яростное сопротивление от руководства Таджикистана в первые же дни о возможных решениях конфликта на кыргызско-таджикской границе. Там очень жестко - никаких уступок со стороны Таджикистана по обмену территориями, такого быть не может никогда. У меня такое ощущение, что в Душанбе не хотят мирного решения. Им нужно резкими волевыми и военными способами контролировать ситуацию. Нужно показать решимость руководство действовать в интересах народа и объединить этот народ вокруг бескомпромиссного, жесткого и мобильного руководство", - подчеркнул Дубнов.

Согласен с этой позицией и политолог Марс Сариев. По его словам, на протяжении нескольких часов по ряду кыргызских объектов вели, не переставая, миномётный и пулемётный огонь.

- А для этого нужно было подвезти очень много боеприпасов. Сделать это за пару-тройку часов явно невозможно. Хотя сейчас ситуация стабилизировалась, так как затяжной конфликт не выгоден ни Кыргызстану, ни Таджикистану, но его спровоцировала таджикская сторона, это явно. Сделано это, потому, РТ боится, что КР в ближайшей перспективе построит несколько водохранилищ на истоках рек, которые питают Худжанд и Согдийскую область. Поэтому, они пошли на захват водозабора "Головной", который является кыргызским объектом и построен нами в 1969 году. Чему, собственно, имеются документальные подтверждения. Тем не менее они пошли на провокацию, начав устанавливать видеокамеры. Потом начался массированный обстрел нашей территории, в том числе, с минометов. В итоге погибшие с обеих сторон. К тому же, таджики напали на пять наших погранзастав. В ответ наши захватили лишь одну. А это тоже показатель агрессии и целенаправленных действий Таджикистана, - подчеркнул VB.KG Марс Сариев.

Головной водозабор был построен в 70 году, сдан в эксплуатацию в 73году на территории Кыргызской ССР. Вот паспорт этого водозабора.

По мнению политолога, цель Таджикистана – кратковременный реванш. Так как Рахмон собирается передавать власть своему сыну, ему надо осуществить демонстрацию силы. Так как экономическая ситуация у соседей тяжелая. Подобные же действия Рахмона позволят задавить нарождающуюся оппозицию, испугать народ гражданской войной, тем самым его консолидировать. Ведь создание внешнего врага выгодно авторитарным режимам, таким как в РТ, - подчеркнул Марс Сариев.

Также политолог уверен, что помимо этого есть и внешние игроки.

- Таджикистан слишком смело вел себя. К тому же это не первый раз, когда он открыто провоцирует конфликт. Это говорит, что есть внешние силы, которые в какой-то степени поддерживают РТ, - добавил Марс Сариев.

Стоит напомнить, что обстрел минометами по стратегическим объектам Кыргызстана со стороны Таджикистана происходит не впервые. Подобная ситуация наблюдалась семь лет назад.

10 января 2014 года у анклава РТ Ворух вспыхнул инцидент, заставивший власти КР ускорить строительство дороги Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык, чтобы связать между собой населенные пункты КР в обход чужой территории. Жители КР утверждали, что подвергаются притеснениям со стороны силовиков сопредельной республики при пересечении государственной границы. Однако другого наземного пути, чтобы не через Таджикистан попасть в некоторые населенные пункты Баткенской области КР, нет.

А 11 января строительство объездной дороги и вовсе обернулось конфликтом с применением боевого оружия. Тогда, как и сейчас, всю вину за произошедшее Таджикистан пытался переложить на нашу республику. Вот только мы в ответ по их территории не отвечали минометным огнем.

По словам же наших пограничников, огонь открыл начальник штаба подразделения спецназа Пограничных войск ГКНБ Таджикистана, - поясняла наша Погранслужба.

- При перестрелке таджикская сторона, кроме стрелкового оружия, применила минометы, - отмечали тогда военные, чему есть и подтвержденные факты.

Согласно свидетельствам очевидцев, по кыргызским военным открыли огонь не только из автоматов, но и из тяжелого вооружения. В качестве доказательства КР располагала осколками зарядов и неразорвавшейся миной. Ранения - как огнестрельные, так и осколочные - получили шесть наших военных. В результате минометного обстрела были повреждены трансформатор, питавший электроэнергией село Ак-Сай, а также здания, где жили пограничники КР.

То есть, как видно, соседи действовали по одной схеме с нынешней.

Важно другое, что, как и сейчас, тогда причиной провокации со стороны РТ стал вопрос демаркации и делимитации границ. А значит, в заинтересованности соседей спровоцировать конфликт, сомневаться не приходится. Тем более, перестрелку они всегда начинали без предупреждения. А к нынешней эскалации еще и тщательно готовились…

Источник: vb.kg