Президент как главнокомандующий должен находиться в Бишкеке - политолог

К урегулированию ситуации уже готовы подключиться другие страны ОДКБ, в частности российский МИД выступил с заявлением.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по телефону обсудил с президентом Узбекистаа Шавкатом Мирзиёевым ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

К урегулированию ситуации уже готовы подключиться другие страны ОДКБ, в частности российский МИД выступил с заявлением.

"Поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с населением, а также патрулирование и мониторинг обстановки в приграничье. Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами".

Политолог Марс Сариев отмечает, что именно внешней политикой должен сейчас заниматься глава государства, комментируя требования в соцсетях о том, чтобы президент вылетел в Баткенскую область.

"Сейчас в Баткенской области уже находится председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, военное командование полностью координирует ситуацию. С моей точки зрения, нет необходимости, чтобы в Баткенскую область ехал президент Садыр Жапаров, так как его поездка может свидетельствовать о некомпетентном управления, о том, что на местах не могут справиться, нет координации действий. Хотя там есть руководители, которые решают на местах.

Главнокомандующий должен находиться в Бишкеке. Президент может поехать только на встречу с президентом Таджикистана, скажем, в нейтральной зоне на границе Ташкентской и Согдийской областей. Жапаров должен вести переговоры с президентом Узбекистана, России, другими членами ОДКБ. Поэтому он должен находиться в столице", - сказал он.

Источник: vb.kg