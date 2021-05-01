Граница. Дубнов о том, кому и зачем нужна маленькая победоносная война

Есть ощущение, что это не очень случайное развитие событий - одной стороне нужна маленькая победоносная война.

Так политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал в интервью проекту "Настоящее время" вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

"Меня настораживает два обстоятельства. Первое - инцидент, разрастающийся с каждым часом, происходит в тот момент, когда еще в Душанбе кажется, на закончилось совещание секретарей совета ОДКБ. Значит ли это, что сейчас таджикскому руководству достаточно удобно вести какого-то рода военные действия в надежде на то. что, собрав всех секретарей совбезов в Душанбе... не станут каким-то образом осуждать, во всяком случае Душанбе. То есть они будут достаточно индифферентно относиться к происходящему, во всяком случае никакой критики Душанбе от других представителей государств не поступит. Это довольно коварно, может быть так, это мое оценочное мнение.

Второе - не кажется ли вам, что не в интересах Кыргызстана в тот момент, когда там не очень-то и стабильно находится руководство - когда один из его руководителей - Ташиев - уехал за границу по состоянию здоровья. Там действительно у него с сердцем не в порядке (это другая история), но вряд ли с кыргызской стороны кто-то был заинтересован начинать военные действия именно в этот момент. В тот еще момент, когда у кыргызов, в общем, не очень-то стабильная внутриполитическая ситуация. Это не в их интересах.

(...) Среди аналитиков в регионе, существует опасение, что военные действия, обстрелы, так активно и очень быстро начались с применением серьезного оружия со стороны Таджикистана - минометы, говорят, что там работают вертолеты боевые, могут привести к тому, что с таджикской стороны будет достигнут прорыв - к установлению контроля над дорогой, соединяющей материковую территорию Таджикистана с анклавом Ворух. И в итоге Кыргызстан может потерять путь к своей территории - Лейлек может стать анклавом на таджикской территории. Есть ощущение, что этот не очень случайное развитие событий.

Я думаю, что простые люди здесь могут быть инструментом действия, который практически приведен в рабочее состояние более высокопоставленными кругами. Может быть одной из сторон нужна маленькая победоносная война, чтобы укрепить ситуацию, когда на другой другой стороне ситуация неопределенности и нестабильности во внутриполитической системе".

На вопрос о том, кому нужна эта "маленькая победоносная война", эксперт ответил, что Таджикистану:

"... Если вспомнить очень яростное сопротивление представителей руководства Таджикистана в первые же дни, когда встал вопрос о возможных решениях кыргызско-таджикского пограничного конфликта, там стали очень жестко говорить, что никаких уступок со стороны Таджикистана по возможному обмену территориями быть не может никогда.

У меня такое ощущение, что руководство Душанбе не очень хочет мирного решения, им нужно резкими военными способами конфронтировать ситуацию, эскалировать ее и показать решимость руководства действовать в интересах своего народа и вообще объединить этот народ вокруг бескомпромиссного, жесткого, высокомобильного, высоко патриотичного руководства.

Дубнов также высказал мнение о том, что нужно сделать, чтобы все конфликты на кыргызско-таджикском участке госграницы ушли в историю:

"В первую очередь нужна воля государств с обеих сторон, чего я не вижу. Во-вторых, сильное давление со стороны внешних факторов. К сожалению, я не вижу решительного отношения к этой ситуации со стороны России. Если Ташкент уже выразил озабоченность, то в Москве устами Марии Захаровой (официальный представитель МИД России - ред.) высказано стремление изучить ситуацию. Изучать надо было раньше. Сейчас надо призывать к жесткой... приостановке военных действий. Почему-то в Москве тормозят".



Источник: vb.kg