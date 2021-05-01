ГПС КР: Военнослужащие ТР открыли огонь по жилым домам граждан КР

Пограничные подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции.
По состоянию на 12 ч. 45 мин. 1 мая 2021 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.
По данным ГПС КР, в местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.
Пограничные подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции.
Источник: vb.kg
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