ГПС КР: Военнослужащие ТР открыли огонь по жилым домам граждан КР

Пограничные подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции.

По состоянию на 12 ч. 45 мин. 1 мая 2021 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По данным ГПС КР, в местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции.



Источник: vb.kg