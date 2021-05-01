Установлены личности 30 погибших на границе. Фамилии

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 33 кыргызстанца.

Первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова озвучила имена 30 погибших.

Военнослужащие:

Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения;

Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения;

Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения;

Жители Баткенской области:

Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак;

Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду;

Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен;

Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш;

Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен;

Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай;

Рашид Усон уулу,1973 года рождения, житель города Баткен;

Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак;

Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел;

Мидин Махамадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум;

Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен;

Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум;

Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел;

Тынчтыбек Эргешалы уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак;

Турдубай Сатаров, 1988 года рождения житель села Карабак;

Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол;

Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум;

Мырзабек Абдырахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум;

Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол;

Омурбек Бахридин уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол;

Моланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер;

Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен;

Доолотбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак;

Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол;

Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай;

Шумкарбек Арыпбай уулу (место жительства уточняется);

Анамидин Асанов, 1972 года рождения.

Личности еще трех погибших устанавливаются.

В Кыргызстане 1–2 мая объявлены днями национального траура по погибшим в результате конфликта.