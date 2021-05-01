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Установлены личности 30 погибших на границе. Фамилии

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 33 кыргызстанца.

Первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова озвучила имена 30 погибших.

Военнослужащие:

  • Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения;
  • Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения;
  • Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения;

Жители Баткенской области:

  • Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак;
  • Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду;
  • Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен;
  • Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш;
  • Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен;
  • Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай;
  • Рашид Усон уулу,1973 года рождения, житель города Баткен;
  • Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак;
  • Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
  • Мидин Махамадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум;
  • Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен;
  • Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум;
  • Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
  • Тынчтыбек Эргешалы уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак;
  • Турдубай Сатаров, 1988 года рождения житель села Карабак;
  • Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
  • Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум;
  • Мырзабек Абдырахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум;
  • Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
  • Омурбек Бахридин уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
  • Моланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер;
  • Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен;
  • Доолотбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак;
  • Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол;
  • Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай;
  • Шумкарбек Арыпбай уулу (место жительства уточняется);
  • Анамидин Асанов, 1972 года рождения.
  • Личности еще трех погибших устанавливаются.

В Кыргызстане 1–2 мая объявлены днями национального траура по погибшим в результате конфликта.

           

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