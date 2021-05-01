Установлены личности 30 погибших на границе. Фамилии

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 33 кыргызстанца.
Первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова озвучила имена 30 погибших.
Военнослужащие:
- Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения;
- Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения;
- Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения;
Жители Баткенской области:
- Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак;
- Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду;
- Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен;
- Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш;
- Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен;
- Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай;
- Рашид Усон уулу,1973 года рождения, житель города Баткен;
- Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак;
- Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
- Мидин Махамадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум;
- Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен;
- Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум;
- Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
- Тынчтыбек Эргешалы уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак;
- Турдубай Сатаров, 1988 года рождения житель села Карабак;
- Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
- Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум;
- Мырзабек Абдырахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум;
- Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
- Омурбек Бахридин уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
- Моланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер;
- Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен;
- Доолотбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак;
- Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол;
- Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай;
- Шумкарбек Арыпбай уулу (место жительства уточняется);
- Анамидин Асанов, 1972 года рождения.
- Личности еще трех погибших устанавливаются.
В Кыргызстане 1–2 мая объявлены днями национального траура по погибшим в результате конфликта.
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