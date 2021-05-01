(Фото) Президент Жапаров навестил пострадавших в столкновениях на границе, получающих лечение в БНИЦТО

30 апреля 2021 года в больницы города Бишкек военными самолетами были доставлены 46 пострадавших из Баткенской области.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 мая, навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, которые проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии.

Как сообщила пресс-служба Аппарата президента, главу государства информировали о состоянии здоровья пострадавших.

Жапаров побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил. Он отметил, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства.

Глава государства сказал о необходимости обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он отметил важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки.

30 апреля 2021 года в больницы города Бишкек военными самолетами были доставлены 46 пострадавших из Баткенской области.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением специалистов высокого уровня и получают соответствующую медицинскую помощь в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии, Национальном центре хирургии и Национальном госпитале.

Источник: zdorovie.akipress.org