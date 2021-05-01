В КР будет создана комиссия по восстановлению объектов в Баткенской области

С ее слов, в настоящее время первоочерёдная задача министерства - определить точное количество поврежденных объектов.
В Кыргызстане будет создана комиссия из соответствующих государственных органов по восстановлению объектов в Баткенской области после конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила министр транспорта, архитектурны, строительства и коммуникации Гульмира Абдралиева.
С ее слов, в настоящее время первоочерёдная задача министерства - определить точное количество поврежденных объектов.
«После будет составлена сводная смета и начаты работы по восстановлению»,- сказала она.
Напомним, 28-29 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, на территории водораспределительного центра «Головной».
По последним данным министерства здравоохранения и социального развития КР, число пострадавших составило 154, из них 31 человек погибли.
Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.
Булак: Кабар
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