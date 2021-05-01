Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости жителям Баткенской области 

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел совещание по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщили в аппарате правительства.
В ходе совещания, в котором приняли участие представители государственных органов, было отмечено, что в настоящее время ситуация в регионе оценивается как стабильная.
Премьер-министр сказал, что в первую очередь необходимо позаботиться о местном населении, обеспечив их продуктами первой необходимости, медикаментами и средствами гигиены. Он подчеркнул, что должна быть обеспечена их бесперебойная поставка.
Он также добавил, что в рамках работы созданного правительством Кыргызской Республики штаба «Помощь Баткену» по оказанию помощи жителям Баткенской области в ближайшее время в Баткенскую область будет направлена партия гуманитарного груза.
Источник: Кабар
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