Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости жителям Баткенской области

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел совещание по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщили в аппарате правительства.

В ходе совещания, в котором приняли участие представители государственных органов, было отмечено, что в настоящее время ситуация в регионе оценивается как стабильная.

Премьер-министр сказал, что в первую очередь необходимо позаботиться о местном населении, обеспечив их продуктами первой необходимости, медикаментами и средствами гигиены. Он подчеркнул, что должна быть обеспечена их бесперебойная поставка.

Он также добавил, что в рамках работы созданного правительством Кыргызской Республики штаба «Помощь Баткену» по оказанию помощи жителям Баткенской области в ближайшее время в Баткенскую область будет направлена партия гуманитарного груза.

Источник: Кабар