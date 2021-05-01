Премьеры стран ЕАЭС в очередной раз соберутся в Кыргызстане

У нас впереди еще много совместных программ, которые мы уже наработали.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Межправсовета, которое прошло 29-30 апреля в Казани (Республика Татарстан) в очном формате, рассмотрели двенадцать вопросов. Одним из главных стали основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

В заседании приняли участие премьер-министры Казахстана Аскар Мамин, Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана Улукбек Марипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, и.о. премьер-министра Армения Никол Пашинян, а также премьер-министры Кубы Мануэль Марреро Крус, Узбекистана Абдулла Арипов, Таджикистана Кохир Расулзода, и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заместитель председателя Исполкома СНГ Денис Трефилов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

По информации Евразийской экономической комиссии, главам правительств стран ЕАЭС был представлен доклад о реализации первых этапов глобального кооперационного проекта этих государств в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли. Также достигнута договоренность о применении скоординированные меры по пресечению заноса и распространения по территории Союза трех заболеваний растений: коричневой морщинистости плодов томата, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов.

В ближайших планах - принятие необходимых решений на национальном уровне для эффективного функционирования единого рынка ЕАЭС, развития внешней и взаимной электронной торговли, установление единых стоимостных лимитов для моделей сельхозтехники и оборудования, производимых в Союзе и третьих странах, другие актуальные вопросы.

Главы правительств стран ЕАЭС поддержали кандидатуры новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызской Республики – Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова и Темирбека Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК вместо Эмиля Кайкиева. Их кандидатуры будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету.

Комментируя итоги заседания Межправсовета, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил начало реализация большой межгоспрограммы по космосу. Она касается не только вопросов дистанционного зондирования земли и системы ГЛОНАСС, но и увеличения объемов локализации.

"У нас впереди еще много совместных программ, которые мы уже наработали. Я рад, что премьер-министры при обсуждении вопросов обращали, например, внимание на необходимость углубления кооперации и создание новых совместных компаний, которые будут позиционировать себя не только на внутреннем рынке Союза, но и достаточно активно работать на внешнем контуре", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Он также заявил: "Мы считаем, что у нашего Союза – высокий уровень самодостаточности. Комиссия провела серьезную работу, которая касается баланса продовольствия. И поскольку эта тема достаточно часто сегодня фигурирует в СМИ, хочу сказать, что и по зерну, и по мясу, и по сахару, и по молочной группе товаров у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать устойчивое снабжение внутреннего рынка нашего Союза и даже поставлять излишки на экспорт. Поэтому ценовая волатильность этих товаров не связана с дефицитом или какими-то другими сложностями. Безусловно, надо совершенствовать управление этими ресурсами. Этим сейчас достаточно серьезно занимается Комиссия".

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 19-20 августа этого года в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата.

Источник: vb.kg