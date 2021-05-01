МВД: Улан Ниязбеков неоднократно проводил телефонные переговоры с главой МВД РТ

Как отметили в ведомстве, в ходе бесед стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения прав и безопасности каждого гражданина, пришли к единому решению по вопросам охраны общественного порядка.

Министр внутренних дел КР, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков неоднократно проводил телефонные переговоры с министром внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковником милиции Рахимзодой Рамазоном Хамро по вопросам стабилизации обстановки в Баткенской области, наведения общественного порядка на приграничных территориях, недопущения различного рода нарушений, совместного проведения мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на государственном уровне. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Как отметили в ведомстве, в ходе бесед стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения прав и безопасности каждого гражданина, пришли к единому решению по вопросам охраны общественного порядка.



Кроме того, Улан Ниязбеков провел телефонные переговоры с начальником управления МВД Республики Таджикистан по Согдийской области, генерал-майором милиции Абдулло Навджувоновым, а также с начальниками отделов внутренних дел Исфаринского района №1, Исфаринского района №2, Дж. Расуловского, Бободжон-Гафуровского, Канибадамского района для

урегулирования и стабилизации обстановки на приграничных территориях.

«В целях охраны общественного порядка, проведения совместных мероприятий и обеспечения безопасности граждан, обе страны регулярно проводят переговоры, в ходе которых удалось прийти к единому согласию по стабилизации ситуации. Кроме того, Улан Ниязбеков координирует все действия органов внутренних дел, внутренних войск по охране общественного порядка в Баткенской области», — подчеркнули в МВД.

Источник: Элгезит