(Видео) В Бишкеке приготовили грузовики с гумпомощью для баткенцев

Помощь пострадавшим собрали мэрия Бишкека и неравнодушные горожане

В Бишкеке возле здания мэрии приготовили грузовики с гумпомощью для баткенцев.

В каждом акимиате столицы сформированы штабы для сбора помощи. Помощь пострадавшим собрали мэрия Бишкека и неравнодушные горожане.



Гумопощь, собираемая во Дворце спорта:

Дорогие читатели! Если желаете оказать помощь нашим гражданам в Баткенской области, звоните по следующим номерам:

• (0774) 00-77-35;

• (0990) 99-94-44;

• (0999) 85-55-58;

• (0559) 03-85-85.

Источник: vesti.kg