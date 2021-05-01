(Видео) В Бишкеке приготовили грузовики с гумпомощью для баткенцев

Помощь пострадавшим собрали мэрия Бишкека и неравнодушные горожане
В Бишкеке возле здания мэрии приготовили грузовики с гумпомощью для баткенцев.
В каждом акимиате столицы сформированы штабы для сбора помощи. Помощь пострадавшим собрали мэрия Бишкека и неравнодушные горожане.
Гумопощь, собираемая во Дворце спорта:
Дорогие читатели! Если желаете оказать помощь нашим гражданам в Баткенской области, звоните по следующим номерам:
• (0774) 00-77-35;
• (0990) 99-94-44;
• (0999) 85-55-58;
• (0559) 03-85-85.
Источник: vesti.kg
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