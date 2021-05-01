За прошедшую ночь инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы – Погранслужба КР

Автодорога Ош — Исфана на участке Жака-Орук, а также дорога в местности Торт-Кочо расчищены и открыты.

По состоянию на 09:00 1 мая 2021 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

«За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Обстановка в селах Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук стабилизировалась», - отметили в Погранслужбе.

Автодорога Ош — Исфана на участке Жака-Орук, а также дорога в местности Торт-Кочо расчищены и открыты.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование линии государственной границы.

Источник: Кабар