За прошедшую ночь инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы – Погранслужба КР

Автодорога Ош — Исфана на участке Жака-Орук, а также дорога в местности Торт-Кочо расчищены и открыты.
По состоянию на 09:00 1 мая 2021 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.
«За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Обстановка в селах Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук стабилизировалась», - отметили в Погранслужбе.
Автодорога Ош — Исфана на участке Жака-Орук, а также дорога в местности Торт-Кочо расчищены и открыты.
Пограничные наряды осуществляют патрулирование линии государственной границы.
Источник: Кабар
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