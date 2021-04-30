Жапаров и Рахмон договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмоном сегодня в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая.
Состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
«Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в г. Душанбе во второй половине мая текущего года. Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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