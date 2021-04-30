(Видео) В селе Кызыл-Бель снова произошла перестрелка

Кыргызские пограничники вынуждены были открыть ответный огонь.

В селе Кызыл-Бель снова произошла перестрелка.

Как сообщает Погранслужба КР, по состоянию на 16:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная.

По данным ведомства, в 16:14, несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона открыла огонь по контрольно-пропускному пункту «Кызыл-Бель- автодорожный». Кыргызские пограничники вынуждены были открыть ответный огонь.

В 16:30 перестрелка прекратилась.

Пострадавших со стороны военнослужащих КПП нет.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов продолжают принимать все необходимые меры по деэскалации инцидента.

Источник: Элгезит