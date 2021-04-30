(Видео) В селе Кызыл-Бель снова произошла перестрелка

Кыргызские пограничники вынуждены были открыть ответный огонь.
В селе Кызыл-Бель снова произошла перестрелка.
Как сообщает Погранслужба КР, по состоянию на 16:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная.
По данным ведомства, в 16:14, несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона открыла огонь по контрольно-пропускному пункту «Кызыл-Бель- автодорожный». Кыргызские пограничники вынуждены были открыть ответный огонь.
В 16:30 перестрелка прекратилась.
Пострадавших со стороны военнослужащих КПП нет.
Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов продолжают принимать все необходимые меры по деэскалации инцидента.
Источник: Элгезит
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