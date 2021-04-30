Группа депутатов ЖК прибыла в Баткенскую область

Группа депутатов Жогорку Кенеша находится в Баткенской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

По словам нардепа Марлена Маматалиева, депутатская группа на месте ознакомилась со сложившейся ситуацией на кыргызско-таджикской государственной границе.

Он обозначил, что от имени Торага ЖК КР Таланта Мамытова и депутатов была оказана помощь населению, пострадавшему в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе.

"Населению будет оказано всестороннее содействие и помощь", - подчеркнул Маматалиев, добавив, что на данный момент люди нуждаются в предметах первой необходимости и продуктах питания.

Источник: vb.kg