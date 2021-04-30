Группа депутатов ЖК прибыла в Баткенскую область

Группа депутатов Жогорку Кенеша находится в Баткенской области.
Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.
По словам нардепа Марлена Маматалиева, депутатская группа на месте ознакомилась со сложившейся ситуацией на кыргызско-таджикской государственной границе.
Он обозначил, что от имени Торага ЖК КР Таланта Мамытова и депутатов была оказана помощь населению, пострадавшему в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе.
"Населению будет оказано всестороннее содействие и помощь", - подчеркнул Маматалиев, добавив, что на данный момент люди нуждаются в предметах первой необходимости и продуктах питания.
Источник: vb.kg
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