Камчы Кольбаев находится в Баткене

По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.

В государственную администрацию Баткенской области прибыл криминальный авторитет Камчы Кольбаев в сопровождении четырех автомобилей охраны. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Как стало известно, известный «вор в законе» зашел в кабинет к полномочному представителю правительства в Баткенской области Омурбеку Суваналиеву и по-прежнему находится там.

Вместе с тем сообщается, что агрессивно настроенные местные жители собрались возле здания областной администрации. Они требуют, чтобы Кольбаев с Суваналиевым вышли к ним.

Напомним, Камчы Кольбаев состоит на учете МВД как лидер организованной преступной группировки. По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.

Как сообщала пресс-служба ГКНБ, 22 октября 2020 года в рамках уголовного дела по факту организации преступного сообщества Кольбаев был задержан и заключен под стражу.

2 марта 2021 года судебной коллегией Бишкекского городского суда, с учетом доводов стороны защиты и имеющихся обстоятельств дела, жалоба адвокатов была удовлетворена и в отношении Камчы Кольбаева мера пресечения изменена на подписку о невыезде за пределы места жительства, то есть города Чолпон-Ата Иссык-Кульского района.

Отмечалось, что в рамках расследуемого ГКНБ КР другого уголовного дела по факту легализации преступных доходов, сумма которой составляет более 250 млн. сомов, со стороны родственников последнего на депозитный счет внесено 49,6 млн. сом.

Источник: Элгезит