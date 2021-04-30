В Баткенскую область во главе с министром здравоохранения вылетела группа хирургов

Группа сформирована из специалистов Национального Госпиталя и Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, они направляются в город Исфану.

Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев вылетел в Баткенскую область для оказания практической помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Вместе с министром для оказания практической медицинской помощи вылетели два общих хирурга, нейрохирург, нейротравматолог, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, два анестезиолога-реаниматолога и травматолог.

Группа сформирована из специалистов Национального Госпиталя и Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, они направляются в город Исфану.

Источник: Кабар