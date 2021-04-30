В Баткенскую область во главе с министром здравоохранения вылетела группа хирургов

Группа сформирована из специалистов Национального Госпиталя и Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, они направляются в город Исфану.
Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев вылетел в Баткенскую область для оказания практической помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Вместе с министром для оказания практической медицинской помощи вылетели два общих хирурга, нейрохирург, нейротравматолог, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, два анестезиолога-реаниматолога и травматолог.
Группа сформирована из специалистов Национального Госпиталя и Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, они направляются в город Исфану.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!