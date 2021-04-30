«До вечера ситуацию урегулируем». Камчыбек Ташиев встретился с главой ГКНБ Таджикистана

В интервью местным СМИ Ташиев сообщил, что все вопросы решаются.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев встретился с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГКНБ Кыргызстана.

В интервью местным СМИ Ташиев сообщил, что все вопросы решаются.

«Сегодня до вечера ситуацию полностью урегулируем», - сказал он.

Источник: Кабар