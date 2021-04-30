Финполовцы заявили, что готовы защищать родину, но без Сыймыка Жапыкеева

Отмечается, что экс-председатель ГСБЭП не решился войти в актовый зал, где сидели бывшие подчиненные

Зампредседателя ГСБЭП Жоомарт Султанов провел совещание с личным составом финполиции. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Отмечается, что на совещание прибыл и бывший председатель Сыймык Жапыкеев. Зампредседателя ГСБЭП сообщил финполовцам, что бывший руководитель хочет принять участие в собрании. Однако коллектив Финполиции возмутился и ответил, что они готовы в любой момент поехать на защиту родины, но не под руководством Жапыкеева. Как стало известно, экс-главу ГСБЭП не пустили на совещание. В итоге собрание прошло без Жапыкеева. Финполовцы уже собирают вещи и ждут соответствующего приказа президента.

Источник: vesti.kg