Таджикские военные похитили главу кыргызского села Интернационал

Мырзабек Жумабеков поехал забирать тела убитых кыргызстанцев, однако его захватили и увезли в неизвестном направлении

Главу села Интернационал Баткенской области Лейлекского района Мырзабека Жумабекова похитили таджикские пограничники. Информацию об этом Vesti.kg подтвердил руководитель сельского управления Кулунду Кудайберген Тажибаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром, когда Жумабеков поехал на территорию Таджикистана для того, чтобы забрать тела двух погибших кыргызстанцев. В этот момент его захватили и увезли в неизвестном направлении.

- В результате перестрелки двое наших граждан погибли,- поясняет Тажибаев. - Жумабеков поехал забрать их тела, но таджикские пограничники или солдаты в масках забрали его в плен. Неизвестно, где он сейчас находится. Печально, что мертвых тоже не можем забрать. Мы доложили акиму Баткенского района.

Напомним, 28 апреля текущего года таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения в селе Кок-Таш рядом с пунктом по распределению воды «Головной». Жители потребовали убрать установленные камеры, однако позже обе стороны забросали друг друга камнями.

Вчера, 29 апреля, началась стрельба на границе, в результате которой погибло 13 человек.

25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные - средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Источник: vesti.kg