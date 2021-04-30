(Фото) «Осенью он хотел жениться». Одноклассник погибшего военнослужащего вспоминает друга

Эсентур Кубанычбек уулу скончался в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе

Военнослужащего, погибшего в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, звали Эсентуром Кубанычбек уулу, он был заместителем командира спецназа по защите границ. Об этом Vesti.kg сообщил его одноклассник Урматбек Нурсейит уулу.

— Эсентур был моим одноклассником, — вспоминает Урматбек Нурсейит уулу. — Он родился 22 января 1991 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. У него есть старший брат и младшая сестра. Росли они без родителей. Учился в нашем селе до 8 класса. Затем учился в пограничном институте России. Был заместителем начальника спецназа по защите государственной границы. Осенью он хотел жениться, но к сожалению, это не воплотилось в жизнь.

Отметим, во время беспорядков на границе Кыргызстана и Таджикистана умерло 13 граждан КР.

Редакция Vesti.kg выражает искренние соболезнования родным и близким Эсентура Кубанычбек уулу.

Источник: Vesti.kg