Глава ГКНБ КР и полпред правительства в Баткене едут на переговоры с таджикской стороной

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев выехал на переговоры с таджикской стороной.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Ташиев выехал на переговоры вместе с полпредом правительства в Баткенской области Омурбеком Суваналиевым.

Отметим, что Камчыбек Ташиев является главой правительственной делегации и делимитации и демаркации госграниц.

Источник: Кабар