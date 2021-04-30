Бекешев: Карманы народа пусты, донесите это до президента!

Бишкек, "Саясат. kg". Депутат обратил внимание на повышение тарифов на электроэнергию и тарифов на проезд в общественном транспорте.

Бекешев: Карманы народа пусты, донесите это до президента!

«В карманах народа нет ни копейки. Проинформируйте об этом Садыра Жапарова», — сказал на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев, обращаясь к вице-премьер-министру Артему Новикову.

Депутат обратил внимание на повышение тарифов на электроэнергию и тарифов на проезд в общественном транспорте.

«В стране сейчас сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Я слышал, что хочет сделать правительство. Но ведь цены снизить невозможно. Зарплаты не выросли, пенсии на прежнем уровне. Доходы остались неизменными. Что делает правительство в таких условиях? Повышает тарифы на электроэнергию и тарифы на проезд. Что сделало для повышения доходов? Удержание цен – это только одна часть комплексных мер. Если правительство неспособно решить эту проблему, пускай ей займется президент. Сообщите президенту, что в карманах народа пусто», — сказал Бекешев.