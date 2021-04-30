В Баткенской области сгорел 21 дом, школа, 10 АЗС, магазины и рестораны

В настоящее время Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев координирует деятельность ведомства на месте.

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице на приграничной территории в Баткенской области сгорел 21 жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Сгоревшие дома в Лейлекском районе:

- в селе Кулунду - 2 дома

- в селе Максат -10 жилых домов.

Социальные объекты:

- 1 школа.

По Баткенской области:

- 9 жилых домов

- 10 АЗС,

- 2 ресторана,

- 8 магазинов,

- 1 казино REMI

- 1 погранзастава.

В селе Ак-Сай:

- 1 пожарно-спасательная часть МЧС.

В настоящее время Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев координирует деятельность ведомства на месте.

В сельских районах Ак-Сай, Самаркандек и Ак-Татыр Баткенской области объявлено чрезвычайное положение, местные жители эвакуированы в безопасные места. Эвакуированные обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

Жители сел Ак-Сай, Кызыл-Жол и Кевит Баткенской области эвакуированы в безопасное место, эвакуировано более 10 автомобилей и более 150 сотрудников МЧС КР. Задействовано 13 машин скорой помощи районной медицинской службы гражданской обороны и 60 спринтеров транспортной службы.

900 человек из Лейлекского района Баткенской области были размещены в направлении Баткена, а 300 человек из Лейлекского района размещены в безопасных местах, в том числе 200 - размещены у ближайших родственников.



Источник: vb.kg