Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе Баткенской области, сообщает пресс-служба правительства КР.

Артем Новиков совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе.

Он подчеркнул, что правительством КР проводится комплексная работа по всем направлениям.

«Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкек. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве», - сказал Артем Новиков.

Напомним, что по поручению президента КР Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков назначен главой Рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе находится в Баткенской области КР.

Источник: Кабар