Конфликт на границе. В селе Кок-Терек сгорели 17 домов

В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенском районе в селе Кок-Терек полностью сгорели 17 домов.
Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в регионе.
По данным ведомства, также есть информация о сгоревших домах и АЗС в селах Сада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаңы-Жер.
Отмечается, что всего из зоны конфликта эвакуированы 13 тыс. 500 местных жителей. Из них 7 тыс. 93 эвакуированы в город Баткен. Им оказывается помощь, раздается гуманитарная помощь.
Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали закидывать друг друга камнями. Позже началась стрельба.
В трех селах Баткенской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
По последним данным, в результате конфликта с кыргызской стороны пострадали 134 человека, 13 погибли, в том числе 12-летняя девочка.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол о прекращении вооруженного конфликта и отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации.
В аппарате главы государства КР сообщили, что ситуация находится под контролем президента Садыра Жапарова.
Источник: Кабар
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