Конфликт на границе. В селе Кок-Терек сгорели 17 домов

В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенском районе в селе Кок-Терек полностью сгорели 17 домов.

Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в регионе.

По данным ведомства, также есть информация о сгоревших домах и АЗС в селах Сада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаңы-Жер.

Отмечается, что всего из зоны конфликта эвакуированы 13 тыс. 500 местных жителей. Из них 7 тыс. 93 эвакуированы в город Баткен. Им оказывается помощь, раздается гуманитарная помощь.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали закидывать друг друга камнями. Позже началась стрельба.

В трех селах Баткенской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в результате конфликта с кыргызской стороны пострадали 134 человека, 13 погибли, в том числе 12-летняя девочка.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол о прекращении вооруженного конфликта и отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации.

В аппарате главы государства КР сообщили, что ситуация находится под контролем президента Садыра Жапарова.

Источник: Кабар