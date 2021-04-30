Камчыбек Ташиев вылетел в Баткенскую область

Отмечается, что он должен прибыть в Баткенскую область в 10.30 часов.

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев прибыл в Кыргызстан и летит в Баткенскую область. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Отмечается, что он должен прибыть в Баткенскую область в 10.30 часов.

Камчыбек Ташиев является главой правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственных границ.