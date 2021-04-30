Сейчас стрельбы нет, - полпред Баткенской области о ситуации на границе

Он отметил, что боевые столкновения продолжались до 20:00 29 апреля, после было остановлено.
Ночью не было боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе, сказал АКИpress полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.
Он отметил, что боевые столкновения продолжались до 20:00 29 апреля, после было остановлено.
«Ночью не было никаких столкновений, они были остановлены после 20:00. Были зафиксированы определенные одиночные выстрелы из гражданского состава, были пожары в нескольких населенных пунктах. Это последствие всех боевых столкновений. Сейчас здесь стрельбы нет. Мы рассмотрим ущерб, сколько сгорело», - сказал он.
В свою очередь пресс-служба УВД Баткенской области сообщила, что ночью пограничники Кыргызстана и Таджикистана вели перестрелку.
По их данным, сгорели дома местных жителей. Обстановка была нестабильной в селах Кулунду, Интернационал, Максат, Жаштык, Борбордук, Достук, Арка.
Источник: kg.akipress.org
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