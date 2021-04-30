В ООН прокомментировали ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана

Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения.
Организация Объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения. Мы также в курсе, что и Таджикистан и Кыргызстан заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это», - сказал Хак во время брифинга.
Представитель также добавил, что ООН призывает обе стороны к переговорам и решению разногласий мирным путем.
29 апреля на кыргызско-таджикской границе между военнослужащими двух стран началось вооруженное столкновение из-за конфликта между местными жителями в районе водозабора «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.
Сообщалось о пострадавших и жертвах. Позже стороны договорились о прекращении огня. Указывалось, что стороны обязуются отвести силы на места прежней дислокации.
Источник: centralasia.media
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